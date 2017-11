Moradores do bairro Bom Jesus sofrem com falhas no abastecimento de água em Serra Talhada

Os moradores do Bom Jesus, bairro mais populoso de Serra Talhada, estão sofrendo com as falhas no abastecimento de água na cidade. O problema vem sendo mostrado constantemente com os rompimentos da Adutora do Pajeú, que abastece a Capitão do Sertão do Pajeú, entre outros municípios.

Em setembro desse ano, o Açude Cachoeira II, que abastece Serra Talhada, atingiu o chamado ‘volume morto’ da barragem, com apenas 4% da sua capacidade total de 21 milhões de metros cúbicos. Com essa crise hídrica, a cidade teve que passar por um racionamento de 12 dias sem água, mas em algumas localidades esse racionamento passou de 12 para 30 dias sem água.

“A população serra-talhadense espera por uma resposta da Compesa (Companhia Pernambucana de Saneamento), pois a conta para pagar o que não estamos consumindo chega todo mês e a situação de abastecimento d’água no município é precária”. Disse uma internauta do Jornal Desafio Online.

Outro lado

No último sábado (25), a Compesa enviou uma nota informando um vazamento na Adutora, que aconteceu nas proximidades do distrito de Nazaré do Pico, em Floresta.

A previsão de restabelecer o abastecimento era para o fim do dia do último sábado.

