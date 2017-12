Moradores do distrito de Conceição das Crioulas ocupam sede do Detran de Salgueiro

Em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco, moradores do distrito de Conceição das Crioulas ocuparam nesta sexta-feira (1º) a sede do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) da cidade. Cerca de 120 manifestantes exigem a retomada das obras na PE-460, que dá acesso à comunidade.

Em outubro, os moradores já haviam ocupado o local e só houve a retirada depois que o Governo do Estado se comprometeu em retomar as obras no início de novembro. Segundo os manifestantes, as obras continuam paradas.