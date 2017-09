Moradores do povoado de Conceição das Crioulas bloqueiam a BR-116 em Salgueiro

Cerca de 200 moradores do Povoado de Conceição das Crioulas realizaram um protesto na manhã desta terça-feira (19), no quilômetro 43, da BR-116, na Zona Rural de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco . Eles montaram um bloqueio na estrada para cobrar a retomada dos serviços de pavimentação da PE-460, que liga a BR-116 ao povoado.

O bloqueio causou um grande engarrafamento na via. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve na estrada pra tentar um acordo com os manifestantes, mas eles decidiram continuar com o bloqueio e informaram que apenas vão encerrar o protesto depois que algum representante do estado fosse ao local. (G1)