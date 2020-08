Moradores ficam assustados com barulho de pedras que teriam caído do céu no Sertão de PE

Os moradores de Santa Filomena, no Sertão de Pernambuco, ficaram assustados com barulho de uma explosão na noite de quarta-feira (19). Segundo testemunhas, algumas pedras teriam caído do céu, o que provocou um estrondo na região. Em seguida, várias fotos dessas pedras começaram a ser postadas nas redes sociais.

De acordo com a ‘Brazilian Meteor Observation Network’ (Bramon), uma organização sem fins lucrativos que monitora meteoros no Brasil, trata-se de um meteorito. Segundo a Bramon, a orientação é para que os moradores guardem essas pedras que caíram, pois um pesquisador está indo até a região.

Os pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) também afirmaram que as pedras podem ser meteoritos. A equipe de pesquisa está a caminho da cidade pernambucana para analisar os objetos.

Os moradores de outras cidades da região, como Trindade e Dormentes, relataram que também ouviram um estrondo, o que segundo eles, parecia uma explosão. (G1)