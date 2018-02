Moradores realizam protesto e cobram por melhorias na PE-197

Um protesto foi realizado na manhã dessa terça-feira (27), na PE-197 entre os municípios de Poção e Pesqueira, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Militar, os manifestantes cobraram por melhorias na rodovia que está cheia de buracos, o que tem provocado acidentes nesse trecho.

Ainda segundo a polícia, em média 200 pessoas participaram do ato. Elas atearam fogo em galhos de árvores e pneus interditando a via nos dois sentidos. Uma equipe policial esteve no local para manter a ordem entre os moradores.