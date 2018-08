Moradores reclamam de falta de iluminação no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada

Moradores do bairro Bom Jesus em Serra Talhada, reclamam da falta de iluminação na Rua 03. Segundo eles, o trecho da referida rua conta com dois postes e luminárias, mas as lâmpadas estão queimadas, há pelo menos uma semana.

Ainda de acordo com informações dos populares, a Companhia Energética de Pernambuco (Celpe) já foi informada sobre a escuridão e se prontificou de realizar a manutenção na iluminação da localidade, mas até o momento o problema não foi resolvido.

Um morador procurou a Redação do Jornal Desafio Online e desabafou sobre o assunto. “A situação é essa, só promessa, só expectativa, pedem para aguardar, que não é a única rua, não é o único bairro, mas haja paciência”.

Os moradores esperam que a iluminação seja normalizada, já que todos estão preocupados com a violência, que assola a nossa cidade.