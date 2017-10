Morre 9ª criança em Minas Gerais vítima de ataque a creche

Um garoto de 5 anos vítima do ataque à Creche Gente Inocente, em Janaúba (MG), morreu na madrugada desta segunda-feira (9) no Hospital de Pronto Socorro João XXIII, em Belo Horizonte. Com a morte de Matheus Felipe Rocha dos Santos sobe para 11 o número de mortos da tragédia – nove crianças e dois adultos.