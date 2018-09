Morre a mãe do deputado Sebastião Oliveira

Faleceu esta manhã Célia Maria Andrada Oliveira, 76 anos. Ela é mãe do Deputado federal Sebastião Oliveira (PR). A informação foi confirmada pelo irmão do deputado, Waldemar Oliveira. Ela faleceu vítima de embolia pulmonar, em sua residência por volta das 07h30 desta terça, 25.

Dona Célia esteve internada após sofrer um acidente numa casa de festas no Pina, quando o elevador em que ela estava despencou do primeiro andar. Ela ficou internada num hospital particular na Ilha do Leite e em seguida teve alta.

A família foi pega de surpresa com o mal súbito e morte essa manhã. Segundo Waldemar ao blogueiro Adriano Roberto, os preparativos para o sepultamento serão decididos após a chegada do irmão deles, que reside atualmente no Rio de Janeiro.

Via Nill Júnior