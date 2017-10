Morre advogado agredido à pauladas no centro de Serra Talhada

O advogado serra-talhadense Domingos Sávio de Lima e Silva de 56 anos, que foi agredido a pauladas no pátio da feira no centro de Serra Talhada no dia 15 de outubro, faleceu nesta terça-feira (31).

Segundo informações, após um agravamento repentino em seu quadro de saúde, o advogado Domingos Sávio teve a morte cerebral confirmada pela equipe médica do Hospital da Restauração (HR), em Recife.

Entenda o caso

Domingos Sávio de Lima e Silva de 56 anos, foi agredido a pauladas no dia 15 de outubro, quando fazia compras no pátio da freira livre, no centro da Capital do Sertão do Pajeú.

Em depoimento a polícia, o agressor alegou, que o advogado lhe devia a quantia de R$ 300,00 o fato teria motivado a violência, mas a sobrinha do advogado, Pollyana Freire, questionou a versão do acusado.

“Essa pessoa que fez isso como meu tio foi demitida de uma empresa por justa causa e então procurou meu tio para que pudesse entrar com uma ação contra essa empresa. Inclusive, ele disse na Delegacia de Polícia Civil, quando foi preso em flagrante, que fez isso com meu tio porque devia R$ 300 reais a ele. Na verdade, meu tio não tinha nenhum débito com com este homem, esses R$ 300 reais eram referentes aos custos processuais para que pudesse dar entrada no processo dele e como não teve sucesso no processo, ou seja, não ganhou a causa, achou que meu tio era culpado por isso”, disse a sobrinha de Domingos Sávio.

