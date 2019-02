Morre aos 100 anos, um dos maiores repentistas do Brasil

João Batista Bernardo, mais conhecido como João Furiba, morreu na cidade de Cajazeiras-PB onde estava internado.

Até os 88 anos de idade João Furiba ainda estava no batente, se apresentando em festivais de viola.

Aos 95 anos continua amando a viola, embora já não se apresentasse mais, e era admirado por todos os cantadores. “Os da antiga, os modernos, todos têm em João Furiba uma referência da cantoria de repente”, disse Lola.

João Furiba foi homenageado pelo jornalista, professor e poeta, Iranildo Marques, no III Festival Vamos Fazer Poesia, na ocasião o evento foi realizado em Serra Talhada-PE.

Furiba era conhecido pelo bom humor dos seus versos. Cantoria com a sua presença a gargalhada estava garantida.

Nasceu às margens de um rio no qual sua mãe lavava roupas, sendo que ela pensando ter abortado deixou o recém nascido lá mesmo sendo ele recolhido pela avó que constatou que ele estava vivo. Recebeu de Pinto do Monteiro o apelido de “Furiba”.

Furiba foi discípulo de Pinto do Monteiro com quem viajou por mais de 15 anos e se transformou num dos maiores expoentes da poesia repentista.

Quando se fala em poetas repentistas, não se pode esquecer: Ivanildo Vila Nova, Moacir Laurentino, Oliveira de Panelas, Valdir Teles, Geraldo Amâncio… Os irmãos Batistas, Louro Branco…

João Furiba e Louro Branco foram os cantadores que mais fizeram a plateia sorrir, principalmente Furiba com suas mentiras e seus versos engraçados e ricos de alegria.

Com a partida de João Furiba, o repente fica mais pobre.

Começou a se interessar pela cantoria ainda criança decorando versos que achava bonitos. Pedia sempre ao pai para convidar cantadores para irem cantar em sua casa.

Aos 12 anos de idade fez dupla com o irmão Vicente e com ele passou a se apresentar em cidades e vilas da região de Taquaritinga do Norte. Aos 15 anos foi para Campina Grande onde fez sucesso e não parou mais.

João Furiba, em desafio com Pinto, gabava-se de hospedar o mestre em sua casa, em São Tomé, oferecendo-lhe o melhor conforto:

“Você é do meu convívio,

come e bebe lá em casa.”

Como o desafio andava quente, Pinto não teve contemplação com o adversário e disparou:

“Vou construir uma casa

junto ao rio Parnaíba,

de frente pra Pernambuco,

de costas pra a Paraíba,

só pra não ver duas coisas:

São Tomé e João Furiba!”

Com informações de Nill Júnior