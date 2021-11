Morre aos 42 anos, ex-apresentador da TV Grande Rio, Elizandro Oliveira

TV Grande Rio | Rede Globo-Petrolina

Morreu no final da tarde de sábado (20) o ex-apresentador e ex-gerente de jornalismo da TV Grande Rio, afiliada da Rede Globo em Petrolina, Elizandro Oliveira, aos 42 anos. De acordo com informações de familiares, Elizandro estava em Curaçá (BA), passando férias com a família, quando se sentiu mal e foi rapidamente socorrido, mas não resistiu a um infarto fulminante. O ex-apresentador deixa a esposa, a jornalista Larissa Brandão, e dois filhos. Atualmente ele trabalhava na Rede Amazônica, afiliada da Rede Globo no Amazonas. Durante os sete anos em que atuou na TV Grande Rio, fez história na condução do jornalismo sanfranciscano.

blogdomarcellopatriota