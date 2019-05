Morre aos 72 anos a cantora Beth Carvalho

A cantora e compositora Beth Carvalho morreu na tarde dessa terça-feira (30). Ela estava internada no Hospital Pró-Cardíaco, no bairro do Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Considerada a “Madrinha do Samba”, Beth é considerada um dos maiores nomes da gênero musical. Foram mais de 50 anos de carreira e dezenas de discos gravados.

Beth Carvalho estava com um problema na coluna. Em 2009 ela chegou a cancelar uma apresentação no réveillon, por conta das fortes dores. Em 2018 a sambista fez um show histórico. Ao lado do grupo Fundo de Quintal, a cantora cantou os sucessos deitada no show “Beth Carvalho encontra Fundo de Quintal – 40 anos de pé no chão”.

Da Rádio Jornal