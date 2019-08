Morre aos 72 anos, Argemiro Pereira, dono da Rádio Cultura FM em Serra Talhada

Morreu na tarde deste domingo (18) o empresário e proprietário da Rádio Cultura FM de Serra Talhada, Argemiro Pereira de Menezes Filho, mais conhecido como Argemirinho, aos 72 anos.

De acordo com familiares, seu Argemiro foi vítima de um infarto fulminante em casa, e chegou a ser socorrido para o Hospital São Vicente, mas não resistiu.

Argemiro Pereira de Menezes Filho era o filho mais novo do ex-deputado Argemiro Pereira de Menezes. Seu Argemirinho também era irmão dos ex-prefeitos da Capital do Sertão do Pajeú, Hildo Pereira de Menezes e Nildo Pereira de Menezes.

O velório ocorrerá na Casa de Memórias Póstumas Bezerra de Melo (BM). O sepultamento será nesta segunda-feira (19).