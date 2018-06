Morre aos 74 anos, Nego Bria, ex-jogador do Comercial de Serra Talhada

O ex-jogador do Comercial Esporte Clube, Expedito Gomes do Nascimento,mais conhecido como Nego Bria, faleceu na madrugada desta quarta-feira (20) aos 74 anos. Nego Bria estava internado na unidade de tratamento intensivo (UTI) de um hospital na capital pernambucana, Recife.

Nego Bria além de defender as cores do Comercial, também jogou no Clube de Regata Operário de Serra Talhada (CROST), Grêmio e Botafogo na década de 60. “Nas ruas de Serra Talhada por onde Bria passava, ele era reconhecido e muito admirado. Era ídolo das crianças que jogavam futebol imitando o seu gingado”, disse Adelmo Santos que fez uma pesquisa sobre a vida do jogador de futebol. A Câmara de Vereadores de Serra Talhada, homenageou Nego Bria com uma Moção de Aplauso, quando completou 70 anos em 2014.

Aos 70 anos, Nego Bria ainda continuou batendo bola todas as terças-feiras no Clube Peladão.

Sabemos que a partida deste mundo é algo normal e que, de repente, as pessoas vão para um lugar melhor, ao menos é o que dizem, não sabemos se é verdade ou não, pois ninguém nunca voltou para nos contar como são as coisas.

Tudo é apenas conjecturas…

Perder alguém é sempre doloroso para aqueles que ficam, mas talvez para quem parte, não seja tão ruim… Se desprender do magnetismo que nos prende ao solo, as necessidades de materiais para sobreviver neste plano, enfim, a morte também pode ser um anjo libertador da pessoa e também da família, pois quem gosta de ver alguém próximo sofrendo lentamente sem esperanças de cura?

Mas, tais coisas, infelizmente acontecem para aprender, que não podemos deixar para amanhã o que podemos fazer deste momento em diante.

Equipe Jornal Desafio