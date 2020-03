Morre aos 91 anos o inventor serra-talhadense, Evangelista Ignácio de Oliveira

Faleceu na na noite desse domingo (1º), em Recife, o inventor serra-talhadense Evangelista Ignácio de Oliveira, aos 91 anos. Segundo informações, Evangelista estava hospitalizado no Procape com problemas cardíacos.

O inventor já estava com a sua saúde comprometida e de acordo com familiares, ‘Vanja’ como era conhecido estava usando um marcapasso superficial.

Evangelista Ignácio ficou conhecido no Brasil inteiro pelos seus inventos, o principal deles foi a criação da asa delta, participou do programa do Jô Soares na Rede Globo e fez um longa metragem falando sobre a sua vida.

O inventou será sepultado na capital pernambucana, Recife.