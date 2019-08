Morre cadela atingida por soda cáustica no Agreste de PE

A cadela Vitória, que foi atingida por soda cáustica em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco, no fim do mês de julho, não resistiu e faleceu nesta sexta-feira (16). O animal estava passando por tratamento em uma clínica veterinária particular da cidade.

De acordo com a ONG Anjos de Rua, que fez o resgate, a cadela estava curada da infecção e doença do carrapato, mas o quadro neurológico não avançava. Através de uma rede social, a ONG lamentou a morte e agradeceu a todos que oraram e apoiaram o animal.

A suspeita de ter jogado a soda cáustica no animal no bairro Cohab I é uma mulher. Os membros da ONG acreditam que a cachorrinha teria sido atacada porque estaria se amparando na chuva na porta da casa dela.

A suspeita foi identificada e levada para a Delegacia de Belo Jardim, onde prestou depoimento e foi liberada. De acordo com o delegado João Carlos, foi instaurado um termo circunstanciado de ocorrência, procedimento padrão em casos de crimes de menor potencial ofensivo.

Em depoimento, a suspeita confirmou que teria jogado água fervente no cão, mas não soube informar os motivos. Ainda segundo o delegado, a mulher assinou o termo de compromisso e ficará no aguardo da intimação judicial para realização da audiência. Caso ela seja condenada, a pena será restritiva de direitos, já que não há previsão de prisão para este tipo de crime.

Veja a nota da ONG Anjos de Rua:

