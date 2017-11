Morre criança de 5 anos vítima de explosão em Floresta

Faleceu nessa segunda-feira (6) o menino vítima de uma explosão na última terça-feira (31) em Floresta, no Sertão de Pernambuco.

O garoto chamado Erik estava internado desde o dia do acidente em uma UTI no Hospital da Restauração no Recife e acabou não resistindo à gravidade dos ferimentos. Erik tinha apenas 5 anos de idade e teve aproximadamente 50% do corpo queimado.

A fatalidade aconteceu na Rua Kleper Lafayette, no bairro Santa Rosa. O motivo da explosão só será divulgado pela Polícia Civil após a conclusão do laudo pericial. Apesar disso, há o comentário que o compressor de ar-condicionado ou um botijão com gás tenha sido o motivo da tragédia. A casa ficou parcialmente destruída.

