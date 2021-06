Morre de Covid-19, Doutor Lauri Ferreira, Prefeito de Brejo dos Santos-PB, médico já tinha tomado 2° dose da vacina Coronavac

Médico, Lauri Ferreira já havia tomado as duas doses da vacina Coronavac contra a Covid-19, mas foi contaminado pelo novo coronavírus.

Morreu neste sábado (5) o prefeito do município de Brejo dos Santos, Lauri Ferreira da Costa, vítima de Covid-19. Ele estava internado em João Pessoa para tratamento contra a doença, mas não resistiu. As informações sobre o velório e o sepultamento do gestor não foram divulgadas.

Médico, Lauri Ferreira já havia tomado as duas doses da vacina contra a Covid-19, mas foi contaminado pelo novo coronavírus. Os sintomas se agravaram e o prefeito foi transferido para João Pessoa.

Doutor Lauri, como era conhecido, tinha 74 anos de idade. Ele foi reeleito prefeito de Brejo dos Santos nas Eleições 2020, com 55,61% dos votos. Com a sua morte, quem assumirá o cargo é a vice-prefeita Maria Luciene de Oliveira Almeida.

Na quarta-feira (9), a página da prefeitura de Brejo dos Santos na internet publicou uma mensagem com o título “Oremos todos pela vida do nosso Prefeito Dr. Lauri”.

