Morre de Covid Fernando Pereira, pai do Padre Miguel Nunes

A Covid faz mais uma vítima na região. Morreu esta manhã aos 76 anos o senhor Fernando Nunes Pereira, conhecido como Fernando Bodeiro. Ele era pai do Pároco de Santo Antonio e São João Maria Vianney, Padre Miguel Nunes Neto.

Padre Miguel também atuou em Serra Talhada. Ele residia em Santa Terezinha e tinha mais três filhos, inclusive uma criança de 10 anos. Faleceu na UTI do Hospital Eduardo Campos, Serra Talhada.

O prefeito Delson Lustosa, mais o vereador de Santa Terezinha, Charles Lustosa, manifestaram profundo pesar pelo seu falecimento. A Diocese de Afogados da Ingazeira está se solidarizando ao querido sacerdote sertanejo e familiares.

O Pajeú conta com 396 óbitos por Covid-19. Todas as dezessete cidades da região registraram mortes. São elas: Serra Talhada (124); Afogados da Ingazeira (46); São José do Egito (28); Flores (27); Carnaíba (25); Triunfo (23); Tabira (22); Santa Terezinha (22); Tuparetama (18); Iguaracy (16); Itapetim (16); Quixaba (11); Santa Cruz da Baixa Verde (6); Brejinho (6); Calumbi (3); Solidão (2) e Ingazeira (1).

Do Nill Júnior