Morre digital Influencer afogadense Liliane Amorim

A digital influencer afogadense Liliane Amorim, de 27 anos, está internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após se submeter a uma lipoaspiração. Ela estudou no Colégio Normal (EREM Ioni) e sua família ainda reside na cidade.

Em publicação nas redes sociais, a família explicou que a jovem passou pelo procedimento estético no dia 9 deste mês, mas teve de ser hospitalizada dias depois com complicações no pós-cirúrgico.

Liliane passou por uma cirurgia de emergência nesta sexta-feira (22), após apresentar “uma considerável piora em seu quadro de saúde”. A informação foi divulgada neste sábado (23), em um comunicado nas redes sociais da jovem, que afirma que o quadro dela passou de grave para gravíssimo.

“Ontem, 22/01, Liliane teve uma considerável piora em seu quadro, sendo necessário ser submetida a uma reabordagem cirúrgica em caráter de urgência, o que levou a uma piora no seu quadro clínico, que vinha em estado grave e agora é considerado gravíssimo”, diz um trecho da nota.

Liliane foi hospitalizada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de uma unidade hospitalar de Juazeiro do Norte, no interior do Ceará, em estado grave, com fortes dores, após sofrer complicações de uma cirurgia de lipoaspiração realizada no dia 9 de janeiro.

O diretor de processos assistenciais do hospital, do Dr. Sérgio de Araújo, chegou a informar na última quinta-feira (21), que o quadro de Liliane permanecia grave, porém estável.

Ainda no comunicado divulgado neste sábado, a família de Liliane pede a todos que não percam a fé e continuem a corrente de oração para que a saúde dela seja restabelecida. “Não vamos perder a fé, pedimos que continuem em corrente de oração para que em breve a saúde de Lili seja restabelecida”.

Infelizmente na manhã deste domingo (24) veio a notícia que ninguém queria receber, a do falecimento da influencer.

Liliane Amorim abordava conteúdos voltados para moda e beleza em redes sociais. Ela reunia quase 100 mil seguidores no Instagram.

“É com extremo pesar que comunicamos que a Srta Liliane faleceu hoje pela manhã. Toda a Equipe de nosso hospital está de luto em nome dessa moça que foi uma guerreira em todos os momentos durante sua Internação”, afirmou o médico Sérgio de Araújo, diretor da unidade onde Liliane estava internada.

O blog Mais Pajeú se solidariza com a família, amigos e seguidores enlutados.