Morre Dona Beta Pires, mãe do blogueiro Júnior Finfa

Morreu ontem às 8 da noite Ivonete Pires de Sá Maranhão. Dona Beta Pires tinha 89 anos e estava há alguns dias internada no Hospital Regional Emília Câmara com complicações em virtude da idade avançada.

Morreu de falência múltipla dos órgãos. Ela era mãe do blogueiro e amigo Júnior Finfa. Segundo informou o profissional, o corpo será velado na Praça Miguel de Campos Góes, a Praça de Alimentação, número 84, onde residia.

O sepultamento será às 4 da tarde no Cemitério São Judas Tadeu. No seu blog, Júnior Finfa fez uma linda homenagem à sua mãe:

Ontem a vida me roubou, arrancou a melhor parte de mim, minha mãe, Dona Beta Pires. Quando cheguei ao Hospital Regional Emília Câmara, minha rainha tinha acabado de falecer. Os profissionais daquela unidade ainda estavam retirando seus aparelhos.

Sinceramente ainda não sei descrever meus sentimentos. Tive ontem um pressentimento quando vinha Recife e comentei com um amigo. Senti que estava chegando a hora de Deus chamar mamãe para ficar ao lado do meu pai Zezito Sá, da minha irmã Raquel, dos meus avós Aurélio e Hosana, das suas irmãs Tida e Dária, do seu irmão Tonho e todos nossos familiares e amigos. Este tipo de provação acontece em nossa vida para testar nossos limites. Precisamos tirar lições e nos fortalecer.

Quanta saudade. Lembro que quando estava iniciando esta jornada de blogueiro. Todos os dias ela com extremo carinho perguntava se eu queria um café. Ultimamente em nossos almoços a cada terça-feira, descobri o que realmente tem valor. Quanto aprendizado, quanta afeto.

Mamãe, minha saudade não vai acabar. Vou lembrar de tudo que passamos juntos. Meu amor pela senhora é imensurável.

Com este pensamento de Carlos Drummond de Andrade, deixo aqui meus agradecimentos a Sandra e Cida, que cuidaram de mamãe até sua partida, aos profissionais do Hospital Regional e todos que de uma forma ou de outra procuravam saber do estado de Dona Beta Pires:

Para Sempre

Por que Deus permite

que as mães vão-se embora?

Mãe não tem limite,

é tempo sem hora,

luz que não apaga

quando sopra o vento

e chuva desaba,

veludo escondido

na pele enrugada,

água pura, ar puro,

puro pensamento.

Morrer acontece

com o que é breve e passa

sem deixar vestígio.

Mãe, na sua graça,

é eternidade.

Por que Deus se lembra

– mistério profundo –

de tirá-la um dia?

Fosse eu Rei do Mundo,

baixava uma lei:

Mãe não morre nunca,

mãe ficará sempre

junto de seu filho

e ele, velho embora,

será pequenino

feito grão de milho.

Do Nill Júnior