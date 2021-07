Morre em Recife aos 89 anos, seu Né das Bicicletas

(Um dos mais antigos comerciantes de Serra Talhada)

Faleceu hoje, 05 de julho, na capital pernambucana, Manoel Gomes Batista, mais conhecido como “Né das Bicicletas”, vítima de uma parada cardiorrespiratória. O velório acontecerá na casa de Homenagens Póstumas BM à partir das 19hs. O seu sepultamento será nesta terça-feira (6 de julho) às 9hs.

Debilitado pela idade, seu Né das Bicicletas, foi para Recife para ficar sob os cuidados de suas filhas.

Seu Né das Bicicletas criou em Serra Talhada 14 filhos. Foi um empresário muito ativo e pioneiro na cidade com sua loja Casa das Bicicletas. Inclusive no setor futebolístico, com o Comercial Esporte Clube.

Uma figura humana maravilhosa! Sua marca era sempre um sorriso no rosto. E deixou em Serra Talhada, um grande leque de amigos.

Nós que fazemos o Jornal Desafio registramos aqui, aos familiares e amigos o nosso pesar, e que Jesus o acolha na nova morada e dê conforto aos familiares!