Morre ex-prefeito de Arcoverde Ruy de Barros

Faleceu, na manhã desta terça (21/09), aos 76 anos, o ex-prefeito de Arcoverde Ruy de Barros Correia Filho.

Ele estava internado desde a última quarta-feira, na UTI do Hospital Santa Joana, no Recife. As informações são do blog do Darcio Rabelo.

A causa da morte foi um acidente vascular cerebral (AVC). Dr Ruy, como era conhecido, foi prefeito de Arcoverde entre os anos de 1983 e 1988.

O corpo será velado na quadra do Colégio Cardeal Arcoverde até às 16h. Em seguida, será sepultado no Cemitério de São Miguel, no município sertanejo.

Do Nill Júnior