Morre homem que teve 85% do corpo queimado após casa de fogos explodir em PE

O homem que teve 85% do corpo queimado morreu na manhã dessa terça-feira (27) no Hospital da Restauração, no Recife. Ele estava internado desde o dia 21 de agosto depois de uma explosão de uma casa de fogos em Águas Belas, no Agreste de Pernambuco.

A vítima, Josimar Gomes de Queiroz, estava em casa quando o acidente aconteceu na residência ao lado. Uma caixa d’água caiu em cima de fogos de artifício, que eram fabricados de forma clandestina no local.

A explosão foi muito forte e atingiu, além da casa de Josimar, outros imóveis. O corpo da vítima está sendo velado no Memorial Osacre, em Águas Belas. O enterro será às 16h no Cemitério São Miguel Arcanjo.

Entenda o caso

Um homem ficou ferido após uma casa de fogos explodir na quarta-feira (21), na Avenida Padre Nelson, em Águas Belas. Segundo o hospital municipal, o acidente aconteceu quando uma caixa d’água caiu por cima do material explosivo.

O homem, que estava em casa, foi atingido e teve 85% do corpo queimado. Ele sofreu queimaduras de primeiro e segundo grau. (G1)