Morre Jaime Lerner, ex-governador do Paraná

O ex-governador do Paraná Jaime Lerner morreu hoje. A Prefeitura de Curitiba confirmou a informação em sua sessão de obituários. Lerner tinha 84 anos e estava internado no Hospital Evangélico Mackenzie. A causa da morte não foi divulgada até a publicação desta reportagem.

Ainda de acordo com a prefeitura de Curitiba, o velório será ainda nesta 5ª feira, no Cemitério Israelita do Água Verde. Às 15h, o corpo será sepultado.

Lerner foi governador do Paraná por dois mandatos, de 1995 a 2002. Também foi prefeito de da capital paranaense por 3 mandatos: de 1971 a 1974, de 1979 a 1984 e de 1989 a 1993. Curitiba era sua cidade natal e foi onde trabalhou durante toda a sua vida.

Antes de iniciar sua vida política, Lerner se formou em arquitetura na UFPR (Universidade Federal do Paraná) e foi um dos primeiros arquitetos do Ippuc (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba).

Renomado arquiteto brasileiro, Lerner voltou para sua profissão de origem depois de seus mandatos públicos. Em 2018, foi reconhecido como o 2º urbanista mais influente do mundo.

Em outubro de 2020, o ex-governador foi internado para realizar uma cirurgia de apendicite. Por causa de complicações nos rins, ele ficou no hospital até dezembro do mesmo ano. Em março deste ano, ele foi diagnosticado com covid-19, mas teve sintomas leves e se recuperou bem.

Gerson Guelmann, ex-chefe de gabinete de Lerner, afirmou ao portal UOL que o ex-governador foi internado na última 6ª feira (21.mai) com um quadro de febre. A internação foi necessária porque ele realizava hemodiálise há algum tempo. “O quadro é delicado. Ele não está na UTI, mas estamos apreensivos“, disse Guelman.

A causa da morte de Lerner não foi divulgada. Viúvo, o ex-governador deixa duas filhas.

*Com informações do Poder360

