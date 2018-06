Morre jovem atacado por tubarão no Grande Recife

O jovem que foi atacado por um tubarão, nesse domingo (3), na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, morreu nesta segunda-feira (4), no Hospital da Restauração (HR), no Derby, na área central da capital pernambucana. José Ernesto Ferreira da Silva chegou a passar por uma cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos.

Com esse caso, deve subir para 65 o número oficial de ataques e para 25 a quantidade de mortes que integram a lista do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit), que registra os casos desde 1992, em Pernambuco. O órgão depende do laudo da morte, ainda não divulgado, para fazer a atualização dos dados.

De acordo com o diretor geral do Hospital da Restauração, Miguel Arcanjo, o jovem chegou ao hospital às 17h56. Oito médicos cirurgiões participaram da cirurgia para amputação da perna esquerda e revascularização dos órgãos genitais.

“Ele chegou inconsciente, com um ferimento extremamente extenso, gravíssimo. Depois da cirurgia, que acabou por volta das 21h30, ele chegou a ser internado na UTI. Ele perdeu muito sangue, que foi reposto, mas ele teve um choque hipovolêmico e não resistiu”, disse Miguel Arcanjo.

A morte ocorreu às 4h05. O corpo de José Ernesto foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), onde passa por autópsia. O enterro está previsto para acontecer na terça-feira (5), em Jaboatão dos Guararapes.

O ataque ocorreu às 16h36 de domingo (3), na frente da igrejinha de Piedade, área considerada pelos bombeiros uma das mais perigosas na orla. Na área, ocorreram 12 registros de incidentes com tubarão, de acordo com o Cemit.

Segundo a corporação, os guarda-vidas avisaram ao jovem para que ele se aproximasse da faixa de areia, reforçando informações contidas em placas instaladas na região. No momento do alerta, ele foi mordido pelo tubarão.

Após ser retirado da água, José Ernestor foi socorrido pelos Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Primeiro, ele seguiu para o Hospital da Aeronáutica, também em Piedade. Em seguida, teve que ser transferido para o HR.

O jovem sofreu duas paradas cardíacas antes de ser submetido a uma cirurgia. Segundo o médico do Samu responsável pelos primeiros socorros, Wagner Monteiro, a mordida atingiu o fêmur da perna esquerda e parte do pênis do paciente.

No HR, o rapaz passou por um procedimento de pouco mais de três horas, na noite de domingo. Os médicos tiveram que amputar a perna esquerda para conter o sangramento. Os pais de José Ernestor estiveram na unidade de saúde. Abalados, eles afirmaram que o rapaz saiu de casa para ir para a praia sem avisar.

Após o incidente, o Cemit iniciou as investigações para avaliar o caso. “Temos equipes no Hospital da Restauração e na Praia de Piedade conversando com as pessoas que estavam presentes na hora em que o jovem foi mordido. A ideia é coletar o máximo possível de informações”, afirmou o coronel Leodilson Bastos, presidente do órgão.

Depois da apuração, o Cemit deve se reunir para avaliar a situação. “Nessa reunião, há a proposta de gerar políticas públicas que possam mitigar incidentes com tubarão no futuro”, diz Bastos.