Morre Miguel Braga, o coordenador do Miss e Mister Pernambuco, de Covid-19

Produtor de eventos conhecidos em Pernambuco, Miguel Braga faleceu no domingo (23) por conta da Covid-19. Ele estava intubado em um hospital na capital pernambucana, mas não resistiu às complicações do vírus.

Dentre seus trabalhos mais conhecidos, Miguel Braga brilhou ao organizar o concurso Miss e Mister Pernambuco. Ele tinha 55 anos e faleceu no domingo, às 21h. O enterro acontece nesta segunda-feira (24).

Pelo Instagram, o concurso Miss e Mister Pernambuco publicaram uma nota de falecimento sobre Miguel Braga. “Agradecemos a todos pelas orações e energias positivas enviadas durante os últimos dias”, consta o comunicado.

O produtor testou positivo para Covid-19 no início deste mês, e até então só sentia febre e se tratava em casa. Contudo, precisou procurar um médico, onde descobriu focos de infecção e problemas respiratórios. Ele foi internado no último dia 12, e as complicações atingiram a função renal.

Enquanto isso, os amigos acompanhavam os boletins de saúde de Miguel, que foi intubado na última quinta-feira (20).

Ele chegou a passar por uma hemodiálise e, na manhã do domingo (23), suas funções respiratórias estavam melhor. Porém, o falecimento veio após o apresentador não resistir a uma parada cardíaca na unidade.

Amigos se despedem

Miss Pernambuco em 2007 e amiga de Miguel Braga há 14 anos, Wilma Gomes lamenta a perda do grande parceiro. “É um legado que jamais vai ser esquecido. Ele brilhou e batalhou, e sou muito grata por isso”, comenta, sem conter a emoção.

Ao todo, Miguel coroou 30 mulheres como Miss Pernambuco durante sua carreira, e mudou a vida de cada uma delas. Antes da pandemia de Covid, ele chegou a apresentar o Mister Pernambuco ao lado de Wilma; que não deixa de destacar sua competência profissional. “Uma pessoa extraordinária, sempre disposta a voar mais alto.”

Além de amigos, fãs e colegas de trabalho, Miguel Braga também deixa sua “rainha absoluta”: Dona Almerinda, sua mãe, de 82 anos.

