Morre mulher que foi torturada e agredida com pedradas em PE

A esposa do homem que foi morto após sofrer um espancamento na última quinta-feira (22) em Cupira, no agreste, morreu na manhã dessa quinta-feira (29). Maria Auxiliadora de Paiva, de 59 anos, também havia sido gravemente espancada dentro da casa em que moravam. Ela estava internada no Hospital da Restauração, no Recife.

A filha da mulher disse que a informação da morte chegou por volta das 7h. Ela conseguiu conversar com a mãe dias antes. “Cheguei a conversar com ela, pedir a benção à ela. Ela perguntou pelo marido, mas a gente não podia dizer a ela que ele tinha morrido”, contou.

A filha da vítima tem esperanças de que os suspeitos de terem espancado a mãe dela e o padrasto sejam presos: “Tenho fé em Deus que a justiça será feita”, declarou.

O sepultamento de Maria Auxiliadora será feito em Cupira, segundo informações da filha.

Do NE10 Interior