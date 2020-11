Morre no hospital mais uma vítima de tiroteio durante festa no Agreste de PE

Morreu na noite do último sábado (7) no Hospital Regional do Agreste (HRA) em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, mais uma vítima do tiroteio durante uma festa em Sanharó. O jovem de 21 anos estava internado na unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após passar por cirurgia.

De acordo com a Polícia Civil, mais quatro pessoas – três homens e uma mulher – morreram e outras quatro ficaram feridas na madrugada do sábado (7). As vítimas estavam no Sítio Cachoeira, em uma festa, quando dois homens em um carro chegaram atirando.

Três pessoas que foram baleadas passaram por cirurgia e seguem internadas no HRA. Segundo o hospital, o estado de saúde é estável. A outra vítima teve apenas ferimentos leves e foi liberada.

A Polícia Civil está investigando a motivação e a autoria do crime. (G1)