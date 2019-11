Morre o humorista Rapadura da “A Praça é Nossa”

O humorista, conhecido como, famoso por participar do programa “”, do, morreu na tarde desta terça-feira (26), segundo o programa, da

De acordo com as informações, ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em um hospital de Jundiaí, no interior de São Paulo. O humorista passou por uma operação, mas devido a complicações do processo, precisou permanecer internado e veio a falecer nesta tarde.

O sobrinho do humorista, Alisson Bruno, publicou uma mensagem em seu Instagram lamentando a morte do tio. “Acabei de perder meu tio. Para sempre vou ter amar”, escreveu.

Uma mensagem publicada no perfil do humorista já havia adiantado que o estado de saúde era delicado: “Infelizmente o estado da saúde do Rapadura é grave. Ele continua na UTI, continuem orando por ele”, disse o texto.

Charles estreou no “A Praça é Nossa” em 2004, junto de Dedé Santana. No ano seguinte, eles fizeram parte de “Dedé e o Comando Maluco”, transmitido aos domingos no SBT.

Marcelo Beny, o Bananinha, que trabalhou com Rapadura na emissora, lamentou a morte do colega em seu perfil. “Com muita tristeza que comunico o falecimento de um parceiro que trabalhou por muito anos lado a lado”.

Há cerca de seis dias, o humorista publicou um vídeo na rede social falando que ia passar por uma cirurgia cirurgia no intestino.

Da Rede TV