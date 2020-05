Morre Paulo Ferrer de Moraes, conselheiro da Pitú, vítima da Covid-19

Morreu na manhã deste domingo (10) Paulo Ferrer de Moraes, 89 anos, vítima da Covid-19. No dia 1º de maio, ele deu entrada no Memorial São José, onde estava internado desde então.

O sepultamento será no Cemitério São Sebastião, em Vitória de Santo Antão, terra natal de Paulo. De acordo com José Neto, um dos cinco netos de Paulo, a ausência de uma despedida intensifica a dor. “Não bastasse a perda e a forma como ela foi, a família não pode nem se dar suporte por causa do distanciamento social e isso torna tudo mais difícil”, afirmou.

Paulo era filho do sócio-fundador da Pitú, Severino Ferrer de Moraes, e um dos conselheiros da empresa. Ele deixa cinco filhos, cinco netos e três bisnetos.

Da Folha de PE