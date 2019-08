Morre policial militar baleado em tentativa de assalto em PE

O policial militar de 39 anos que foi baleado em uma tentativa de assalto, no dia 27 de julho, em Gravatá, no Agreste de Pernambuco, morreu nessa sexta-feira (2), no Hospital da Restauração, no Recife.

José Teófilo dos Santos estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ele passou por cirurgia e estava em estado grave, conforme a unidade de saúde. O corpo dele foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML).

Entenda o caso

Um vigilante foi morto ao tentar ajudar um policial militar durante uma troca de tiros em Gravatá, no Agreste de Pernambuco. O PM também foi baleado, mas foi socorrido consciente para o Hospital da Restauração, no Recife.

De acordo com a Polícia Militar, os criminosos tentaram assaltar o policial. Em seguida, houve a troca de tiros. O caso aconteceu no sábado (27), mas as informações foram repassadas na segunda-feira (29). Os bandidos fugiram após cometerem o crime. (G1)