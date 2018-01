Morre quinta vítima de acidente entre dois carros no Litoral Sul de Pernambuco

Morreu a quinta vítima do acidente de trânsito ocorrido na rodovia PE-61, em Sirinhaém, no Litoral Sul pernambucano. O acidente envolveu dois carros de passeio, que se chocaram de frente, na segunda-feira (1º). Internada no Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife, desde a colisão, Sheila Gomes Leite, de 16 anos, faleceu nessa quarta-feira (3).

A unidade de saúde confirmou a morte nesta quarta-feira (4) e destacou que o estado da jovem era grave. Sheila passou por uma cirurgia e teve a perna direita amputada. Ela ficou na sala de recuperação, mas não resistiu às complicações e morreu.

Além de Sheila, morreram devido a batida a mãe dela, Luciana da Silva, de 37 anos, o irmão caçula, Heitor, de 8 anos, o motorista do carro em que eles estavam, Lucas Aleixo da Silva, 22 anos, e Marcelino Soares Ferreira, de 25 anos, conhecido como Pierre.

Heitor, Lucas e Marcelino faleceram no local. Luciana foi socorrida em estado grave e levada para o Hospital Olímpio Machado, no Centro de Sirinhaém. Poucas horas após a colisão, ela foi transferida para o Hospital Dom Hélder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife. Ela morreu na terça-feira (2).

O motorista do outro carro envolvido no acidente seguia sozinho e ficou ferido. Damião Múcio Barbosa da SIlva, foi encaminhado para o HR e, de acordo com parentes, recebeu alta na noite da segunda-feira (1º). (G1)