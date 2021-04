Morre radialista Givanildo Silva

Faleceu o radialista Givanildo Silva, de Pesqueira, ex-rádio Jornal, com atuação em Arcoverde e correspondente da Rádio Jornal Recife. Passou também por outros prefixos de Pesqueira.

Givanildo Jacinto da Silva tinha 60 anos. O mesmo já estava doente há três anos após sofrer um AVC. Positivou para Covid 19 e não resistiu.

Givanildo foi comunicador, narrador esportivo e repórter. Era uma figura de amigos e sempre sorriso largo. Trabalhei com Givanildo na Rádio Cardeal Arcoverde, hoje Agnus Dei, no fim dos anos 90, juntamente com Anchieta Santos.

A última vez que o encontrei foi em uma cobertura de carnaval alguns anos atrás. Fui conhecer o carnaval de Pesqueira para a Rádio Pajeú e o encontrei cobrindo a programação para a Rádio Jornal.

Petista doente, chegou a ser candidato algumas vezes, inclusive a Deputado estadual, como em 2018. Foi também associado da ACDP-PE – Associação dos Cronistas Deportivos de Pernambuco. Mais um gente boa que a pandemia tira de nós.

Do Nill Júnior