Morre Samir Abou Hana

Faleceu nesta sexta-feita (10) o comunicador Samir Abou Hana, aos 79 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória.

A informação foi confirmada pelo filho de Samir, o advogado Paulo Abou Hana ao jornalista Magno Martins.

Samir estava internado desde a última sexta-feira, após sofrer um acidente doméstico. Ele teve uma fratura na bacia, com repercussão no fêmur. Mas um coágulo agravou o quadro clínico, obrigando os médicos a intubá-lo no Hospital da Hapvida, no Recife.

Ele chegou a apresentar uma melhora, mas o quadro se agravou nas últimas horas. Ainda não há informações sobre o velório e enterro do importante comunicador da história do rádio e da TV pernambucanos.

Samir ultimamente participava sempre aos finais do programa Frente a Frente, a convite de Magno, analisando os fatos da política e cotidiano. Vinha lúcido até sofrer o acidente doméstico. Informações do Nill Júnior.