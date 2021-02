Morre Sérgio Jardelino, vice-presidente do Diário de Pernambuco

O vice-presidente do Diário de Pernambuco, Sérgio Jardelino, de 66 anos, morreu,neste domingo (14), devido a complicações causadas pela Covid-19. Ele estava internado na UTI do Hospital Hapvida, no Recife, em estado delicado. As informações são do blog do Magno.

Sérgio chegou a ser intubado pelo agravamento do quadro respiratório. Era um grande nome da área de Comunicação em Pernambuco.

Em tempo: o Blog chegou a noticiar a morte de Jardelino, mas tirou a matéria do ar temporariamente a pedido da família.

A razão é que a viúva, Mônica Regueira, leitora assídua do Blog, também está internada. Para não agravar seu estado de saúde, optamos por remover a postagem. Neste caso, a questão humanitária deve prevalecer.

Em nota a associação da Imprensa de Pernambuco (AIP) lamentou a sua morte:

A Associação da Imprensa de Pernambuco (AIP) lamenta o falecimento de Sérgio Jardelino, vice-presidente do Diario de Pernambuco.

A prematura perda soma as muitas vidas ceifadas pelo Covid e entristece a imprensa pernambucana.

Nosso pesar a sua família e amigos.

Múcio Aguiar

Presidente da AIP

Do Nill Júnior