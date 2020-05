Morre Tadeu de Micena, irmão do ex-deputado federal Inocêncio Oliveira

Faleceu hoje (16), aos 65 anos, no Recife, o professor José Tadeu Andrada Oliveira. Ele estava internado há 20 dias na capital pernambucana, onde travava luta contra um câncer de pulmão.

Tadeu de Micena, como ficou conhecido, era irmão do ex-deputado federal Inocêncio Oliveira, do ex-prefeito de Serra Talhada Tião Oliveira e filho caçula do ex-vice-prefeito Vicente Oliveira.

Ele também atuou como jogador de futebol no Comercial de Serra e fez teste no Náutico, time pelo qual era fanático.

Tadeu deixa esposa e dois filhos.

Via Magno Martins