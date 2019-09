Morte de bebê de 7 meses por sarampo no Agreste de PE é confirmada

Boletim divulgado nessa segunda-feira (2) pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) confirma a morte de um bebê de 7 meses por sarampo em Taquaritinga do Norte, no Agreste de Pernambuco. O caso veio a público em 19 de agosto, quando a pasta apontou a suspeita do óbito provocado pela doença. A morte é a primeira confirmada pela doença este ano no Estado.

Até a última sexta-feira (30), a secretaria contabilizou 395 casos suspeitos em todo o Estado. Desse total, 86 já foram descartados, 296 estão em investigação e 13 foram confirmados após análises laboratoriais realizadas no Rio de Janeiro pela Fiocruz.

Pernambuco está em estado de alerta contra o sarampo. Os casos foram confirmados no Recife (3), Caruaru (3), Taquaritinga do Norte (5), Frei Miguelinho (1) e Santa Cruz do Capibaribe (1). Sete dos casos estão relacionados a um evento de massa em Taquaritinga; outros quatro pacientes participaram de uma excursão para Porto Seguro, na Bahia, entre o final de junho e o início de julho; um caso com histórico de viagem a São Paulo; e um em análise.

Confira os perfis dos casos confirmados pela SES-PE:

Taquaritinga do Norte (5)

5 casos (sexo masculino, de 7 meses, de 10 meses, 18 anos e 31 anos; e sexo feminino de 10 meses) relacionados a um evento de massa no município



Frei Miguelinho (1)

1 caso (sexo masculino de 21 anos) relacionado a um evento de massa no município de Taquaritinga do Norte

Santa Cruz do Capibaribe (1)

1 caso (sexo masculino de 17 anos) relacionado a um evento de massa no município de Taquaritinga do Norte

Recife (3)

2 casos (sexo feminino de 16 e 19 anos) relacionados a uma excursão a Porto Seguro

1 caso (sexo masculino de 26 anos) com histórico de viagem a São Paulo

Caruaru (3)

2 casos (sexo masculino e feminino, ambos de 17 anos) relacionados a uma excursão a Porto Seguro

1 caso (sexo masculino de 22 anos), em análise

Vacinação

Crianças entre seis meses e menores de um ano devem tomar uma dose da tríplice viral. A vacina, que protege contra o sarampo, rubéola e caxumba, é oferecida rotineiramente disponível gratuitamente nas salas de vacina do Estado.

Os seguintes grupos também devem ser vacinados:

– Indivíduos de 12 meses a 29 anos de idade: 2 doses de tríplice viral com intervalo mínimo de 30 dias entre elas;

– Indivíduos de 30 a 49 anos de idade não vacinados: 1 dose de tríplice viral;

– Profissionais de saúde não vacinados: 2 doses com a vacina tríplice viral independente da idade, com intervalo mínimo de 30 dias entre elas.

O Ministério da Saúde não indica a vacinação para maiores de 49 anos, sob a justificativa de que as pessoas dessa faixa etária provavelmente já tiveram sarampo.

Sintomas

Todo paciente que apresentar febre e exantema maculopapular morbiliforme de direção cefalocaudal (manchas avermelhadas que começam na cabeça e vão descendo para o restante do corpo), acompanhados de um ou mais dos seguintes sinais e sintomas: tosse e/ou coriza e/ou conjuntivite, independentemente da idade e situação vacinal; ou todo indivíduo suspeito com história de viagem para locais com circulação do vírus do sarampo, nos últimos 30 dias, ou de contato, no mesmo período, com alguém que viajou para local com circulação viral.

Apresentando essa sintomatologia, é importante ir ao posto de saúde mais próximo para receber a devida assistência.

Da Folha de PE