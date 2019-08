Morte de Padre Afonso: Sinézio Rodrigues emite nota

É com profundo sentimento de pesar que lamento o falecimento de Padre Afonso Carvalho, da Paróquia Bom Jesus Ressucitado, ocorrido nesta última sexta (09), no hospital São Vicente, em Serra Talhada. Padre Afonso foi um grande homem e lutou por causas igualmente grandiosas.

Em seus 55 anos de sacerdócio esteve sempre ao lado das pessoas humildes, dos trabalhadores, daqueles que necessitavam não só de alento espiritual mas também de dignidade e bem-estar social.

Uma de suas principais bandeiras era a causa ambiental e defendia rigorosamente a preservação do meio ambiente através de políticas educacionais ambientais para toda a sociedade. Em 2014, tive a felicidade e a honra de, através de um decreto de lei, conceder o título de cidadão serra-talhadense a Padre Afonso por seu trabalho social realizado em nosso município.

Ele que é natural de Mirandiba, adotou Serra Talhada como casa e participou ativamente de ações ligadas aos sindicatos de diversos segmentos, movimento de trabalhadores rurais, jovens e comunidades eclesiais de base. Lutou pela conquista da Comissão de Justiça e Paz da Diocese de Afogados, assim como pela aquisição do Travessão em Serra Talhada.

Participou da lura pela indenização das terras que foram alagadas pela barragem de Serrinha e pela distribuição de água de qualidade para toda população. Também, trabalhou junto ao Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Sertão Central e do Pajeú. Que Padre Afonso tenha o descanso merecido e que saiba, de onde estiver, que seu trabalhou ajudou diversas pessoas no sertão pernambucano.

Neste momento de dor e saudade, ofereço minhas mais sinceras condolências aos amigos e familiares, rogando a Deus que conforte seus corações.

Vereador Sinézio Rodrigues