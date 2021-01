Morte de professora aos 54 anos por Covid comove Carnaíba

Vera Magdala foi ainda Secretária de Assistência Social. Munícipio decretou luto oficial

A ex-secretária de Assistência e Inclusão Social, Vera Magdala Augusto, 54 anos, faleceu hoje no Hospital Eduardo Campos, Serra Talhada, em decorrência da Covid-19.

Vera lutou alguns dias contra a doença, mas não resistiu às suas complicações. Ficou quatro dias na unidade e o quadro piorou muito rapidamente.

Magdala era solteira, filha do saudoso José Augusto com a professora Socorro Augusto. Tinha quatro irmãos, entre eles a tesoureira do município Marcília Augusto.

O sepultamento ocorre ainda essa noite seguindo protocolos da doença.

O prefeito Anchieta Patriota decretou luto por seu falecimento através do Decreto Municipal n.º 01/2021.

“Magdala Augusto, ex-secretária e professora carnaibana, prestou inestimáveis serviços ao Município de Carnaíba, como cidadã, professora e no exercício do cargo de Secretária Municipal de Assistência e Inclusão Social”, afirmou o prefeito.

Do NillJúnior