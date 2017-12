Mostra da Criação reúne linguagens artísticas em Triunfo

De 13 a 16 de dezembro o Sesc Triunfo, no Sertão de Pernambuco, realiza a Mostra da Criação no Theatro Cinema Guarany e na Fábrica de Criação Popular, com apresentações gratuitas de dança, teatro, música e artes plásticas. Os trabalhos são frutos de formação artística do Sesc e integram a programação do Natal Triunfo do Pajeú, que segue até o dia 6 de janeiro.

Durante dois dias, quarta-feira (13) e quinta-feira (14), a dança toma conta do Theatro Cinema Guarany com trabalhos de 51 estudantes. Na primeira noite, às 19h, o espetáculo “Falas do Corpo” abre a programação com duos construídos a partir de temas da vivência dos dançantes, criados durante as aulas de dança na Fábrica de Criação Popular. Em seguida, é a vez dos pequenos bailarinos de 5 e 6 anos de idade encantarem o público com “Corpos Lúdicos”. A primeira noite da mostra de dança será encerrada com “In Memorian”, processo de criação dos estudantes da turma de dança contemporânea para adultos, tendo como foco personagens históricos de Triunfo.

Na quinta-feira (14), às 19h, as crianças de 7 a 9 anos abrem a noite com “Falas do Corpo”. Em seguida a poesia de Dedé Monteiro se mescla às obras de Manezinho Araújo, e ganham movimento no espetáculo de dança contemporânea “Poéticos”. Na oportunidade o público poderá contemplar o resultado desse diálogo entre as linguagens nos figurinos desenvolvidos pelos estudantes do Grupo de Estudos Processo Criativo em Artes Visuais

Na sexta-feira (15) será possível apreciar mais trabalhos dos estudantes artes plásticas e também dos estudantes de música, a partir das 19h, na Fábrica de Criação Popular. Alunos do Laboratório de Criação para o Artesanato e do Ciclo de Palestra Vivências Artísticas-Artesanato apresentam o fazer artesanal como expressão artística, com a mostra “Triunfo Criativo”. Também serão apresentados os resultados das oficinas de cartões natalinos; a mostra do grupo de estudos e pesquisa em quadrinhos; e os trabalhos de desenhos artísticos para crianças.

A sexta também será de música com o Quinteto Pautacorde e o Quarteto Sopro Novo, que apresentarão os trabalhos baseados na pesquisa sobre os músicos Antônio Madureira e Egildo Vieira. O Pautacorde ainda vai presentear o público com apresentação a partir de estudos sobre a obra de Adelmo Arcoverde.

A Mostra de Criação será encerrada no sábado (16), a partir das 19h, na Fábrica de Criação Popular com apresentações teatrais de cinco exercícios cênicos. Crianças da Escola Mínima Belizário sobem ao palco para encenar “As aventuras do Peixinho que nadou ao contrário do rio”. Em seguida, é a vez dos jovens do Lar Santa Elisabeth encenarem “bOlhares”. Logo depois, integrantes de grupos artísticos de Triunfo, que formam a turma de Vivência Teatral para Artistas, levam ao público “Recordadxs”. Os alunos do curso de iniciação ao teatro apresentarão “Janelas”. A mostra será finalizada com “A praça dos encontros”, encenada por atores do grupo da terceira idade.

Serviço

Mostra de Criação

Onde: Theatro Cinema Guarany e Fábrica de Criação Popular do Sesc

Quando: De 13 a 16 de dezembro

Informações: (87) 3846-1341