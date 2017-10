Mostra de curtas-metragens gratuita é realizada em Arcoverde e Triunfo

A “Mostra Especial do Festival Animage” será realizada nas unidades do Sesc de Arcoverde e Triunfo, Sertão de Pernambuco. A ação integra a programação do 3º Circuito Sesc de Formação Audiovisual, projeto que tem como objetivo promover o desenvolvimento da linguagem audiovisual.

Em Arcoverde, a mostra acontece neste sábado (21) e no domingo (22), sempre a partir das 16h (horário local), no Teatro Geraldo Barros. Em Triunfo, as exibições serão realizada nos dias 28 e 29, também às 16h, no Cine Teatro Guarany. Todos os filmes têm classificação livre.