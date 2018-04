Mostra de Teatro de Serra Talhada reúne mais de 40 apresentações

Mais de 40 apresentações gratuitas fazem parte da 11ª Mostra de Teatro de Serra Talhada, que ocorre de 25 a 29 de abril, no Sertão de Pernambuco. Espetáculos produzidos por grupos de diferentes regiões do Estado ocupam espaços como Museu do Cangaço, Teatro do CEU das Artes, Pátio da Feira Livre, além das escolas Cônego Torres e Irnero Ignácio.

A abertura da programação fica por conta de “O peru do cão coxo”, montagem do Centro de Criação Galpão das Artes, de Limoeiro, às 21h, no Museu do Canganço. Assinada por Ariano Suassuna, a comédia é ambientada no Sertão de Taperoá. Essa edição do evento homenageia o artista arcoverdense Romualdo Freitas, que é diretor, bailarino, cenógrafo, ator e aderecista.

Além das peças teatrais, a mostra conta com oficinas técnicas, que serão ministradas no CEU das Artes. O ator e diretor José Pimentel conduz uma aula sobre direção teatral. Adriano Marcena traz uma oficina sobre dramaturgia. Jadenilson Gomes ensina técnicas corporais e Charlon Cabral ministra um workshop de contação de história. O evento tem incentivo do Governo do Estado de Pernambuco, através do Funcultura. Informações: [email protected] ou (87) 3831-3860 / 99938-6035 / 99918-5533

Programação completa:

Local: Museu do Cangaço

25 de abril (quarta-feira)

20h

Solenidade de abertura da 11ª Mostra de Teatro de Serra Talhada, com homenagem ao artista pernambucano Romualdo Freitas

21h

Espetáculo: O Peru do Cão Coxo

Grupo: Centro de Criação Galpão das Artes

Cidade: Limoeiro/PE

26 de abril (quinta-feira)

15h

Espetáculo: O Espelho da Lua

Grupo: Tropa do Balacobaco

Cidade: Arcoverde/PE

20h

Espetáculo: Mucurana, o Peixe

Grupo: Coletivo Construtores de História

Cidade: Recife/PE

27 de abril (sexta-feira)

15h

Espetáculo: O Homem e a Morte

Grupo: Tengolengo – Teatro de Mamulengos

Cidade: Salgueiro/PE

20h

Leitura dramatizada “Tributo ao Poeta Antônio Vital”, com Emanuel David D’Lucard e Lúcio Fábio.

21h

Espetáculo: Frei Molambo

Grupo: Marcelo Francisco Produções

Cidade: Garanhuns/PE

28 de abril (sábado)

16h

Espetáculo: Cinco Crianças a Procura de Uma Estrela

Grupo: Cia de Teatro e Dança Traquejo

Cidade: Exu/PE

20h

Leitura Dramatizada de “Canta Dores”, por Isabelly Moreira.

21h

Espetáculo: Chico Cobra e Lazarino

Grupo: Grupo Teatral Ariano Suassuna

Cidade: Igarassu/PE

Local: Pátio da Feira Livre

26 de abril (quinta-feira)

10h

Espetáculo: Evaristo, a Cutia

Grupo: Camba Produções

Cidade: Recife/PE

27 de abril (sexta-feira)

10h

Espetáculo: Re Te Tei

Grupo: Tropa do Balacobaco

Cidade: Arcoverde/PE

28 de abril (sábado)

10h

Espetáculo: Pernambuco é Você!

Grupo: Foco 3 do Coliseu

Cidade: Olinda/PE

29 de abril (domingo)

10h

Espetáculo: Mateus, o Sonhador

Grupo: Cia Tanto de Teatro

Cidade: Recife/PE

Local: Colégio Cônego Torres

26 de abril (quinta-feira)

10h

Espetáculo: Meu Querido Catavento

Grupo: Coletivo Trupé

Cidade: Petrolina/PE

27 de abril (sexta-feira)

10h

Espetáculo: A Formiga Fofoqueira

Grupo: Centro Dramático Pajeú de Serra Talhada – CDP

Cidade: Serra Talhada/PE

Local: Escola Irnero Ignácio

26 de abril (quinta-feira)

10h

Espetáculo: O Reizinho da Fome

Grupo: Centro Dramático Pajeú de Serra Talhada – CDP

Cidade: Serra Talhada/PE

27 de abril (sexta-feira)

10h

Espetáculo: História de Uma Viagem Pra Se Encantar.

Grupo: Cia 2 em Cena

Cidade: Recife/PE

Local: Teatro do CEU das Artes

26 de abril (quinta-feira)

15h

Espetáculo: Malassombros – Contos do Sertão

Grupo: Teatro de Retalhos

Cidade: Arcoverde

27 de abril (sexta-feira)

15h

Espetáculo: Chuvas Não Derretem Corações

Grupo: Cia de Teatro e Danças Três Quartos

Cidade: Trindade/PE

29 de abril (domingo)

16h

Espetáculo: O Delator

Grupo: Mísia Coutinho Pessoa

Cidade: Recife/PE

17h30

Encerramento da 11ª Mostra de Teatro de Serra Talhada