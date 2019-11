Mostra Sesc de Cinema traz filmes para exibições gratuitas em Triunfo

Vai ser realizada de sexta-feira (22) até o sábado (30) a Mostra Sesc de Cinema em Triunfo, no Sertão de Pernambuco. As exibições, que são gratuitas, vão acontecer no Theatro Cinema Guarany.

“Os filmes apresentam histórias que perpassam sonhos, desejos, mas, sobretudo, as urgências do ser contemporâneo. Quem for conferir irá se identificar com os dilemas na tela”, destacou Naruna Freitas, instrutora de atividades artísticas do Sesc Pernambuco e coordenadora do projeto no estado.

Programação:

Mostra Sesc de Cinema em Triunfo

22 de novembro

Quando a chuva vem? (PE)

Guerreiros da Rua (PE)

Até 10 (PE)

Meu balão vai voar (PE)

Mangue Max (PE)

23 de novembro

O menino que morava no som (PE)

Nova Iorque (PE)

Mucunã (PE)

Nome de batismo Alice (PE)

Quanto Craude no meu suvaco (PE)

Desyrrê (PE)

Entre Pernas (PE)

24 de novembro

Vivi lobo e o quadro mágico (PR)

Icamiabas (PA)

Hornzz (RJ)

Lily’s Hair (GO)

Atrofia (PE)

Amores de Chumbo (PE)

26 de novembro

Poética de barro (MG)

Cravo, lírio e rosa (RJ)

Parda (RJ)

Galinhas no Porto (PE)

Quem mora lá? (PE)

27 de novembro

A Praga do Cinema Brasileiro (DF)

Guará (GO)

Majur (MT)

Entre Parentes (DF)

Trópicos distantes (PE)

Deus te dê boa sorte (PE)

Reforma (PE) Dir. Fabio Leal. 15m. 16 anos

28 de novembro

Nome de batismo Alice (PE)

Quanto Craude no meu suvaco (PE)

Desyrrê (PE)

Entre Pernas (PE)

Fabiana (SP)

29 de novembro

Abrindo as Janelas do Tempo (SC)

Almofada de Penas (SC)

Mateus (PE)

30 de novembro

Mateus (PE)

Entrangeiro (PB)