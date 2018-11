Moto roubada em Custódia é recuperada durante fiscalização de velocidade em Serra Talhada; dupla foge

Uma motocicleta roubada foi recuperada, na última quarta-feira (28), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-232, em Serra Talhada (PE), no Sertão do Pajeú. O veículo foi encontrado durante uma fiscalização para coibir o excesso de velocidade na rodovia.

Policiais realizavam uma fiscalização com o uso de radar no quilômetro 398 da rodovia, quando avistaram uma motocicleta em alta velocidade ocupada por dois homens. A dupla desobedeceu a ordem de parada e tentou fugir da abordagem, mas foi acompanhada pela equipe até abandonar o veículo no acostamento e correr para o matagal.

Foram realizadas buscas no local, mas os homens não foram localizados. A motocicleta foi recolhida para o pátio e apenas no dia seguinte o sistema acusou que se tratava de um veículo roubado, na cidade de Custódia (PE), no Sertão do Moxotó.