Motocicleta é recuperada em carroceria de caminhão em Sertânia

Uma motocicleta roubada, que era transportada na carroceria de um caminhão, foi recuperada nessa terça-feira (8), na BR-232, em Sertânia, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do veículo, de 41 anos, foi detido.

Segundo informações da PRF, policiais realizavam uma ronda no km 280 da rodovia quando abordaram um caminhão que transportava 12 motocicletas. Após uma verificação em todos os veículos, foi descoberto que uma das motos havia sido roubada em julho do ano passado em São Joaquim do Monte, também no Agreste.

O motorista informou que compra motocicletas usadas para revender no Piauí e não sabia da irregularidade. Ele foi encaminhado junto com o veículo roubado à delegacia de Polícia Civil de Sertânia. (G1)