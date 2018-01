Motocicleta furtada no Bom Jesus é recuperada no Vila Bela, Serra Talhada

Na manhã dessa terça-feira (09), Policiais Militares do 14º BPM recuperaram uma motocicleta furtada. O fato aconteceu no bairro Vila Bela, na cidade de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo a Polícia Militar, o efetivo da GT Vila Bela, durante rondas pelo bairro, avistaram, dentro da caatinga, uma motocicleta Honda, CG FAN, vermelha, placa PDZ-9874. Ao realizar consulta na rede INFOSEG, verificou-se que a moto não constava queixa de roubo. Insistentemente foi mantido contato com Agentes de Inteligência do Núcleo do Sertão-2/14ºBPM, os quais conseguiram identificar o proprietário da mesma, o qual disse ao efetivo que o veículo havia sido furtado na madrugada de hoje (09), na Rua S, no bairro Bom Jesus, nesta cidade e que ainda não havia conseguido prestar queixa do furto.

Diante dos fatos, o veículo foi entregue na Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, para os trâmites legais e posterior devolução da mesma ao dono.

Via Nayn Neto