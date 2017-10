Motocicleta roubada é recuperada em Serra Talhada

Policiais Militares do 14º BPM recuperaram uma motocicleta roubada. O fato aconteceu nessa sexta-feira (27), por volta das 11h00, no bairro COHAB, próximo ao Escola Methodio de Godoy Lima, na cidade de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo a Polícia Militar, a ação se deu após ligações anônimas dando conta que uma motocicleta havia sido abandonada no endereço. Foi realizado deslocamento e constatado a veracidade do fato. No local os PMs encontraram uma moto Yamaha, cor preta, placa PDF-8073. Foi consultado os sistemas de informação e constato-se que o veículo possuía queixa de roubo. A motocicleta havia sido rouba na noite da última quinta-feira (26), no bairro Bom Jesus, na Capital do Sertão do Pajeú.

Diante do fato, o veículo foi entregue na DPC local, para as providências cabíveis.

Via Nayn Neto