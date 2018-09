Motocicleta roubada é recuperada pela polícia em Serra Talhada

O jovem estudante do curso de Farmácia, da Faculdade de Integração do Sertão (Fis), Renan Ferreira, de 21 anos, teve sua moto recuperada pela polícia na tarde dessa terça-feira (04), na Fazenda IPA em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Renan teve sua moto roubada na noite do dia 28 de gosto, quando passava pelo trecho conhecido como ‘paredão’, próximo ao Km 411 da BR-232.

Relembre: Estudante da FIS tem motocicleta roubada por criminosos armados em Serra Talhada

De acordo com a Polícia Militar, após informações fornecidas pelo NIS do BEPI deram ciência de que havia no local indicado uma moto produto de roubo abandonada no matagal. Chegando ao local foi localizada a motocicleta HONDA BROZ na cor preta, a qual ao ser conduzida a DPC local foi identificada como produto de roubo.

Em seguida foi mantido contato com o proprietário da mesma para adoção das medidas julgadas cabíveis.