Motocicleta roubada é recuperada pela polícia em Serra Talhada

No final da noite da última quarta-feira (1º), Policiais Militares do 14º BPM apreenderam uma motocicleta roubada. O fato aconteceu nas proximidades do terminal rodoviário, na cidade de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo a Polícia Militar, ação se deu após denúncias anônimas dando conta que um homem, não identificado estaria circulando pelas proximidades em uma motocicleta Yamaha, azul, em atitudes suspeitas. Foi realizado diligências e próximo à rua Lindinalva Nunes, o efetivo se deparou com o veículo suspeito, tendo o condutor, ao perceber a presença da PM, abandonado o veículo e se evadido. A moto, uma Yamaha Factor, azul, placa PGF-0635 , foi conduzida e entregue na Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada. Na DPC populares informaram conhecer o proprietário da motocicleta, onde foi mantido contado com o mesmo, o qual apresentou os documentos do referido veículo, porém na havia prestado queixa. A ocorrência foi repassa para a autoridade policial para as providências de praxe.

Segundo o proprietário, a motocicleta havia sido furtada no bairro IPSEP, quando o mesmo a deixou estacionada na calçada de um amigo e saiu para assistir uma partida de futebol. Após retornar a mesma havia sido roubada.

Via Nayn Neto